MARN: «Este jueves tendremos cielo despejado en todo el país»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó por medio de redes sociales que para este jueves el territorio salvadoreño tendrá un cielo despejado con las temperaturas manteniéndose disminuidas.

«Este jueves tendremos cielo despejado en todo el país. Por la tarde, solo se espera un poco de nubosidad en la zona montañosa del norte, sin lluvias», mencionó la Cartera de Medio Ambiente en redes sociales.

De acuerdo con el MARN, los Vientos Nortes traerán ráfagas entre 40 y 60 km/h, más notables en zonas altas y con mayor énfasis en el occidente.

«Las temperaturas continuarán disminuidas, principalmente en la noche y madrugada. Estas condiciones se deben a un sistema de alta presión que mantiene el ingreso de Vientos Nortes sobre El Salvador», indicó el MARN en redes sociales.