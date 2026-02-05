Metrocentro habilitará parqueo para los conciertos de Shakira

El Centro Comercial Metrocentro, informó por medio de redes sociales que para los conciertos de la localidad de la estrella colombiana Shakira, tendrán un parqueo habilitado hasta la 1:00 de la madrugada.

«¡Información importante para vos que sos loba o lobo! Nosotros te damos parqueo para el concierto, vení los días 07, 08, 12, 14 y 15 de febrero», mencionó Metrocentro por medio de redes sociales.

Aparte del parqueo habilitado hasta la 1 de la madrugada, el centro comercial tendrán: 1 baño habilitado en La Plazoleta, también habrá promociones de locales participantes en La Plazoleta.

«Tomá en cuenta: El acceso de salida será por Av. Los Andes», manifestó la cuenta de Facebook de Metrocentro en redes sociales.