Sofocan incendio estructural en Planta Calvo, Puerto CORSAIN

Equipos de primera respuesta como Cuerpo de Bomberos y Protección Civil extinguieron un incendio estructural en cámaras de refrigeración ubicado en Calle Playitas, Planta Calvo, en Puerto CORSAIN, departamento de La Unión.

Las cuadrillas trabajan con maniobras ofensivas desde puntos estratégicos, con el objetivo de: Contener el fuego en el área afectada; Evitar la propagación hacia zonas aledañas y Proteger la infraestructura industrial cercana

Hasta el momento, las acciones se concentran en el enfriamiento del área comprometida y el control total del siniestro.