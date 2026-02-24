Desarrollan jornadas de limpieza en quebrada Amatepec, Zona 6

La Alcaldía de San Salvador Centro, a través de Desechos Solidos, desarrolló una jornada de limpieza en quebrada Amatepec, Zona 6 con el objetivo de beneficiar a las comunidades que viven por la zona.

En la jornada de limpieza, desechos solidos retiraron desechos y objetos que bloqueaban el paso del agua.

«Trabajamos en la quebrada Amatepec, Zona 6, retirando desechos y objetos que bloqueaban el paso del agua, beneficiando a las Comunidades Plan Piloto y Francisco Morazán», mencionó Desechos Solidos en su cuenta de X.