NAUTERRA informa que el incendio en planta de La Unión se limitó a un solo sector

La empresa NAUTERRA informó mediante un comunicado oficial que en horas de la mañana se registró un incendio en una de las cámaras anexas a su planta de producción ubicada en La Unión.

Según detalló la compañía, el siniestro afectó únicamente una cámara no frigorífica, sin que el fuego se propagara a la planta procesadora ni al resto de cámaras frigoríficas. La situación fue controlada en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de El Salvador y autoridades portuarias y navales, evitando daños mayores. Sofocan incendio estructural en Planta Calvo, Puerto CORSAIN

Posteriormente, la empresa confirmó que no se reportan personas lesionadas, ya que las brigadas internas activaron de inmediato los protocolos de evacuación para resguardar al personal, quienes fueron trasladados a un lugar seguro.

NAUTERRA indicó que mantiene coordinación con las autoridades competentes para determinar las causas del incidente.