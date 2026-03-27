Asamblea Legislativa ratifica reforma constitucional para habilitar cadena perpetua

Los parlamentarios hicieron enmiendas al Código Penal (58 votos), el Código Procesal Penal (57 votos), la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (58 votos), Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (57 votos) y la Ley Penal Juvenil (57 votos), con el fin de homologarlas con la reforma constitucional, la cual fue aprobada el pasado 17 de marzo.

Dichos cambios permitirán castigar con mayor rigor a los delincuentes y se les hará justicia a las víctimas. Además, ayudarán a reforzar el clima de paz y seguridad que se ha alcanzado en el Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ha tenido el respaldo del Órgano Legislativo.

“Una vez más, se hará historia. Habrá un antes y un después. A través de nuestros votos, le estamos respondiendo a todas esas víctimas, a las familias afectadas, a los niños y a las niñas que fueron violados”, afirmó el presidente de este Órgano de Estado, Ernesto Castro. “A la hora de votar es que se demuestra ser hombre o ser cobarde”, añadió.

El Salvador será el noveno país de Latinoamérica en el que se aplicará la pena de cadena perpetua. Para ello, la Asamblea Legislativa ratificó, con 58 votos, la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República, con la que se habilita la imposición de dicho castigo en los delitos de homicidio, violación y terrorismo.

“Esta es una reivindicación con las víctimas que, por años, fueron defraudadas y abandonadas por un Estado que protegía a los delincuentes. Hoy, vivimos en un país seguro y la paz de los salvadoreños no es negociable”, señaló la diputada Alexia Rivas.

Más de 180 países aplican cadena perpetua

El Salvador se suma a los más de 180 países a nivel mundial en implementar la pena de cadena perpetua. Diversas naciones la aplican, ya sea como prisión vitalicia o revisable.

Estados Unidos, China, Reino Unido, India y Sudáfrica aplican esta pena máxima de carácter definitivo.

A nivel Latinoamérica, El Salvador será el noveno país en contemplar este castigo en su legislación, al igual que México, Honduras, Nicaragua, Argentina, Chile, Perú, Cuba y Colombia.