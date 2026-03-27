Empate con sabor amargo: El Salvador iguala 2-2 ante República Dominicana

La Selección de fútbol de El Salvador rescató un empate 2-2 frente a la Selección de fútbol de la República Dominicana en un encuentro disputado en Santiago de los Caballeros, como parte de la CONCACAF Series.

El conjunto salvadoreño tomó la delantera gracias a una destacada actuación de Nathan Ordaz, autor de los dos goles que mantuvieron a la Azul arriba en el marcador durante gran parte del compromiso.

Cuando todo apuntaba a una victoria cuscatleca, en el tiempo agregado los locales emparejaron las acciones desde el punto penal, tras una infracción dentro del área cometida por Alejandro Henríquez.

El resultado deja sensaciones mixtas para El Salvador, que estuvo a minutos de concretar el triunfo y terminó cediendo puntos en el cierre del partido.

La Selecta continuará su preparación con un próximo amistoso ante Martinica.