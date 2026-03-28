Iván Barton dirigirá repechaje rumbo al Mundial 2026 entre Irak y Bolivia

El árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido designado como juez central para el decisivo partido de repechaje rumbo al Mundial 2026 entre las selecciones de Irak y Bolivia.

El encuentro está programado para disputarse el próximo 31 de marzo y será clave en las aspiraciones de ambas selecciones por alcanzar la próxima Copa del Mundo.

Barton estará acompañado por su compatriota David Morán como asistente, mientras que el hondureño Said Martínez formará parte de la cuarteta arbitral como cuarto árbitro.

Esta designación representa un nuevo reconocimiento al arbitraje salvadoreño a nivel internacional, en un partido de alta exigencia y relevancia en el camino hacia el Mundial 2026.