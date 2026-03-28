Más que arquitectura: el significado de la cruz en templos religiosos

La forma de cruz en muchas iglesias tiene un profundo significado dentro del cristianismo, ya que simboliza el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este diseño convierte cada templo en una representación de la fe y su mensaje de redención.

Un ejemplo de ello es la Catedral de la Santísima Trinidad, o simplemente Catedral de Sonsonate, cuya estructura refleja este simbolismo, manteniendo una tradición arquitectónica que, desde la Edad Media, conecta lo sagrado con la figura de Cristo crucificado.

La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Ahuachapán, y la Parroquia de San Pedro Apóstol, en San Pedro Perulapán, conservan en su diseño la tradicional forma de cruz, una característica que ha marcado la construcción de templos a lo largo del tiempo.

La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en San Salvador, se distingue por su arquitectura y la armonía en la disposición de sus espacios, reflejo de una tradición que ha marcado la construcción de templos católicos. Esta iglesia se posiciona como uno de los espacios más representativos de la tradición religiosa en la capital.

La Catedral de Nuestra Señora Santa Ana, en la ciudad de Santa Ana, se distingue por su imponente arquitectura y su emblemática cruz que corona la ciudad, convirtiéndola en un ícono del patrimonio religioso y cultural del país.