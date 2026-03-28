Motorista de la R-3 será procesado por homicidio culposo tras accidente en San Miguel

La Policía Nacional Civil (PNC), reporto que José Noé Luna López, de 56 años, fue capturado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito que dejó como resultado la muerte de un motociclista, en San Miguel Centro.

De acuerdo con las autoridades, el conductor del microbús de la ruta 3 invadió el carril contrario y colisionó de frente contra la víctima sobre la calle Jerusalén, en la colonia Villa Satélite.

El motociclista fue trasladado a un centro asistencial; sin embargo, falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones. Luna López será remitido por el delito de homicidio culposo, mientras continúan las investigaciones del caso.