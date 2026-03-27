La Selecta Femenina sube al puesto 83 del ranking FIFA

La Selección femenina de fútbol de El Salvador continúa reflejando su crecimiento competitivo en el escenario internacional. En la más reciente actualización del FIFA, el combinado nacional escaló tres posiciones y ahora se ubica en el puesto 83 del mundo, con 1,264.55 puntos.

El ascenso responde directamente a los resultados obtenidos en las últimas fechas FIFA, donde la Azul y Blanco sumó victorias clave y puntos valiosos para la clasificación.

Resultados que impulsaron el ascenso

Entre los marcadores más destacados que influyeron en esta subida están:

Triunfo 3-2 ante Ecuador en amistoso internacional.

en amistoso internacional. Victoria 3-0 frente a Honduras en eliminatorias mundialistas.

en eliminatorias mundialistas. Histórica goleada 13-0 contra Barbados .

. Victoria 1-0 sobre Perú como visitante en amistoso.

En los partidos más recientes ante Barbados y Perú, El Salvador acumuló +8.02 puntos, determinantes para escalar posiciones en el listado mundial.

Posición en Concacaf y lo que está en juego

A nivel regional, la Selecta Femenina ocupa la posición 11 en Concacaf, por detrás de potencias y selecciones consolidadas del área.

El ranking no solo es un dato estadístico: definirá los cruces en la siguiente ronda de las eliminatorias mundialistas. El objetivo del cuerpo técnico es claro: terminar al menos sextas entre las ocho clasificadas para evitar enfrentarse a Estados Unidos o Canadá. Si logran ubicarse quintas, también podrían esquivar a México.

Próximo reto en Trinidad y Tobago

El siguiente compromiso está programado para la fecha FIFA del 6 al 18 de abril de 2026. El Salvador cerrará la fase de grupos de las eliminatorias el viernes 17 de abril en el Hasely Crawford Stadium, cuando visite a Selección femenina de fútbol de Trinidad y Tobago.

La Selecta Femenina no solo suma puntos: está construyendo una posición estratégica de cara al sueño mundialista.