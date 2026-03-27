El Diario de Hoy cierra edición impresa tras 90 años

El Grupo Editorial de El Diario de Hoy anunció el cierre definitivo de sus ediciones impresas, junto al periódico popular Más!, como parte de una transformación estratégica hacia un esquema completamente digital.

La decisión pone fin a una etapa histórica para una empresa con 90 años de trayectoria en el periodismo salvadoreño y marca un punto de inflexión en el ecosistema mediático nacional, en sintonía con una tendencia global en la industria de la información.

Según lo expuesto por la compañía, la medida responde a la evolución en los hábitos de consumo, cada vez más orientados a plataformas digitales y dispositivos móviles. En ese contexto, la apuesta busca fortalecer el alcance, la inmediatez y la interacción con las audiencias, sin apartarse de los principios editoriales que han guiado su labor durante décadas.

La empresa subrayó que esta transición no representa una reducción en su compromiso informativo, sino una adaptación a los nuevos tiempos. Aseguró que continuará ofreciendo contenidos verificados, análisis y cobertura de los principales acontecimientos nacionales e internacionales, manteniendo estándares de calidad, rigor, ética y responsabilidad.

Asimismo, destacó que sus plataformas digitales permitirán diversificar formatos, incorporando video, audio y contenidos interactivos, con el objetivo de conectar con nuevas generaciones de lectores.

El grupo editorial reafirmó su misión de contribuir al fortalecimiento de la democracia y la libertad de expresión en el país, bajo la premisa de que la realidad ocurre en tiempo real y el periodismo debe estar presente al ritmo de esa dinámica.

Cabe destacar que otros periódicos salvadoreños también pasaron a ser 100% digital como: Diario El Mundo de El Salvador cerró su edición impresa tras 57 años de circulación y pasó a ser 100% digital a partir del 1 de marzo de 2024, y Diario Colatino en mayo de 2020, el periódico dejó de producir su edición impresa debido a problemas económicos. Este periódico cesó su impresión el 31 de mayo de 2020.