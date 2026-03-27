Altos mandos salvadoreños visitan el portaaviones USS Nimitz en ejercicio naval liderado por Estados Unidos

San Salvador. — En medio de un despliegue naval de gran escala en aguas latinoamericanas, altos mandos de la Fuerza Armada de El Salvador realizaron una visita oficial al portaaviones USS Nimitz (CVN-68), uno de los buques insignia de la Marina de Estados Unidos.

La delegación salvadoreña estuvo encabezada por el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Exon Oswaldo Ascencio, quienes recorrieron el navío el pasado 26 de marzo, mientras este operaba en el área asignada a la 4th Fleet.

Durante la visita, los funcionarios estuvieron acompañados por la encargada de negocios de la embajada estadounidense en el país, Naomi Fellows, junto a otros representantes civiles y militares salvadoreños.

Observación directa de operaciones militares

A bordo del portaaviones, la comitiva sostuvo reuniones con el contralmirante Cassidy Norman, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 11, y con el capitán Joseph Furco, comandante del Nimitz.

Según la información oficial, los encuentros permitieron intercambiar perspectivas sobre el ejercicio naval Southern Seas 2026 y reforzar la cooperación marítima entre ambos países. Además, los visitantes tuvieron acceso a observar operaciones aéreas en tiempo real desde la cubierta de vuelo, donde despegan y aterrizan aeronaves militares.

El despliegue Southern Seas 2026 representa la undécima edición de estas maniobras desde 2007 y forma parte de la estrategia estadounidense para fortalecer su presencia con países aliados en América Latina.

El operativo incluye ejercicios conjuntos, intercambio de capacidades y acciones orientadas a contrarrestar amenazas comunes en el ámbito marítimo, como el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El grupo de ataque del Nimitz está conformado, además del portaaviones, por el Ala Aérea Embarcada 17, el Escuadrón de Destructores 9 y el destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG-101), lo que convierte a esta flota en una de las más completas en operación actualmente.

Cooperación y seguridad regional

La participación de autoridades salvadoreñas en este tipo de ejercicios refleja el fortalecimiento de los vínculos en materia de defensa y seguridad entre El Salvador y Estados Unidos, especialmente en un contexto regional marcado por desafíos en seguridad marítima.

De acuerdo con la Marina estadounidense, la USNAVSOUTH/FOURTHFLT busca consolidar alianzas estratégicas con países del Caribe, Centro y Sudamérica, promoviendo la interoperabilidad y la respuesta conjunta ante amenazas en la región.

La visita al USS Nimitz se enmarca, así, en una agenda más amplia de cooperación militar que continúa ganando relevancia en el escenario hemisférico.

PUEDES VER: