Parque Recreativo Apulo es habilitado nuevamente, luego de proceso de modernización integral

El Parque Recreativo Apulo, uno de los destinos turísticos más emblemáticos y visitados del país, abre sus puertas al público en general luego de un proceso integral de renovación liderado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU).

Luego de permanecer cerrado desde finales de noviembre de 2025, el parque ahora es un destino renovado, moderno, accesible, seguro y acorde a los estándares actuales de infraestructura turística en el país.

Esta reapertura marca un antes y un después en la historia de este destino que mensualmente recibe un aproximado de 25 mil y 30 mil visitantes, entre familias salvadoreñas y extranjeros; con esta renovación se espera que las cifras aumenten y que los usuarios disfruten su experiencia.

El mejoramiento incluyó la modernización total de accesos y áreas de servicios, así como la construcción de tres módulos comerciales con diseño arquitectónico contemporáneo, sistemas eléctricos e iluminación completamente nuevos.

En la entrada principal se construyó un moderno pórtico; también los toboganes y piscinas para niños y adultos han sido remodelados y restaurados, incorporando un nuevo sistema de bombeo que optimiza su funcionamiento

Otros de los trabajos ejecutados son las mejoras en el ranchón, los baños, vestidores, construcción de nuevos senderos, adoquinado en parqueo y acceso principal, se implementó un sistema eléctrico subterráneo, mientras que, en el estadio de fútbol playa se realizaron mejoras de pintura interior y exterior, colocación de lona en techo y nuevo sistema de iluminación.

Cabe destacar que, previo a su reapertura, el parque fue escenario principal de las etapas de natación y transición del Ironman 70.3 San Salvador, celebrado el pasado 22 de febrero, consolidando la confianza internacional en la infraestructura del país.

A través de este proyecto, el Gobierno de El Salvador reafirma su compromiso con la recuperación y modernización de los espacios públicos, fortaleciendo la oferta turística nacional y proyectando al país como un destino preparado para recibir a los visitantes en instalaciones de primer nivel.

El Parque Recreativo Apulo estará abierto al público de lunes a domingo, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. El costo de ingreso es de $2.50 para nacionales y $5.00 para extranjeros; mientras que niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 ingresan gratis. El parqueo tendrá un costo de $2.00 para vehículos livianos y $3.00 para vehículos pesados.