Avanza construcción del nuevo Estadio Nacional de El Salvador

La construcción del nuevo Estadio Nacional de El Salvador continúa avanzando en Antiguo Cuscatlán, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura deportiva más ambiciosos del país.

Este moderno recinto contará con capacidad para albergar a más de 50,000 aficionados, lo que permitirá la realización de eventos deportivos y espectáculos de gran magnitud a nivel nacional e internacional.

Además, la nueva infraestructura integrará tecnología de última generación en áreas como iluminación, seguridad y accesos inteligentes, garantizando una experiencia moderna y segura para los asistentes.

El Estadio Nacional se perfila como el más moderno de Latinoamérica y el más grande de Centroamérica, posicionando a El Salvador como un referente en el desarrollo de espacios deportivos de alto nivel.