Rescatan cervatillo en Colón y será devuelto a su hábitat natural

Un cervatillo fue rescatado en la lotificación La Ceiba, cantón Lourdes, en Colón, luego de ser encontrado por un habitante de la zona.

Según el informe, la persona brindó resguardo al animal y notificó a las autoridades, quienes acudieron al lugar para realizar la evaluación médica correspondiente.

Posteriormente, el venado será entregado a la División de Medio Ambiente, que se encargará de su recuperación y posterior reintegración a su hábitat natural.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de la fauna silvestre y destacaron la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos.