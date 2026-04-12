Ubican a presunto pandillero de la MS-13 en paso fronterizo no habilitado en Santa Ana

Personal del Comando de la Fuerz Armada Sumpul ubicó a Samuel Alberto Macis Axume, señalado como miembro activo de la estructura criminal MS-13, en un paso fronterizo no habilitado en Candelaria de la Frontera.

El procedimiento se realizó específicamente en el sector conocido como Piedras Azules, donde el sujeto fue intervenido por las autoridades. De acuerdo con la información oficial, Macis Axume es identificado como homeboy y gatillero de la clica Park View Locos Salvatruchos, además de presentar tatuajes alusivos a dicha estructura criminal.

Tras su ubicación, fue entregado a la Policía Nacional Civil para continuar con el proceso correspondiente conforme a la ley.

Las autoridades reiteraron que mantienen operativos en zonas fronterizas no habilitadas con el objetivo de ubicar a personas vinculadas a estructuras delictivas.