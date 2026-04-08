Intervienen río Chagüite en Ciudad Delgado para recuperación ambiental y prevención de riesgos



La Alcaldía de San Salvador Centro desarrolló una jornada integral de limpieza y recuperación del río Chagüite, ubicado en Ciudad Delgado, como parte de las acciones para rescatar recursos hídricos en los distintos distritos.

En el operativo participaron 40 trabajadores municipales, incluyendo personal de Protección Civil Municipal y del área de Desechos Sólidos, quienes realizaron la evacuación masiva de plásticos, residuos sólidos y desechos voluminosos acumulados en el cauce.

Las labores también incluyeron trabajos de canalización preventiva en sectores cercanos al cantón Arenales, con el objetivo de mejorar la capacidad del río, garantizar la salud ambiental y reducir riesgos para las comunidades aledañas.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a la protección de los recursos naturales y la prevención de emergencias, especialmente ante la temporada lluviosa.