Recuperan cuerpo de hombre que cayó en barranco en Mejicanos

Elementos de rescate recuperaron el cuerpo de un hombre que cayó al fondo de un barranco en la colonia San Roque.

La víctima fue identificada como José David Miranda, de 58 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el día anterior. El procedimiento fue realizado por socorristas de la Cruz Verde Salvadoreña, quienes llevaron a cabo las labores de recuperación del cadáver en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con versiones de familiares, el hombre habría caído desde una vereda hacia un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad.

El cuerpo fue entregado a las autoridades correspondientes para su respectivo reconocimiento e investigación.