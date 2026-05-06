Un nuevo fallo beneficia a Angelina Jolie en su eterna batalla legal con Brad Pitt: “Guerra vengativa”

La Nación

La batalla legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt suma un nuevo capítulo que vuelve a inclinar la balanza, al menos de manera momentánea, a favor de la actriz.

En el centro del conflicto permanece el Château Miraval, la imponente propiedad ubicada en la campiña francesa que ambos adquirieron durante su matrimonio y que, con el paso del tiempo, se transformó en uno de los símbolos más visibles de su disputa tras el divorcio.

Según información difundida por el portal Page Six, un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles falló recientemente a favor de Jolie al rechazar un pedido clave presentado por Pitt. El actor buscaba obligar a su exesposa a entregar una serie de correos electrónicos privados vinculados con la venta de su participación en la bodega Miraval en 2021. Sin embargo, el tribunal consideró que dichas comunicaciones están protegidas, enmarcándolas dentro del privilegio legal que resguarda intercambios confidenciales.

La resolución judicial fue clara en su argumento: Pitt no logró demostrar que los documentos solicitados debieran quedar fuera de esa protección. De este modo, el pedido fue rechazado, aunque con la posibilidad de ser presentado nuevamente en el futuro si el actor logra reunir nuevos fundamentos. Aun así, el fallo representa un revés significativo en su estrategia legal.

El abogado de Jolie, Paul Murphy, celebró la decisión con un comunicado contundente. Allí sostuvo que el intento de Pitt de acceder a esos documentos constituía una extralimitación evidente. Según detalló, el actor había solicitado inicialmente 126 documentos confidenciales, luego redujo la cifra a 22, y finalmente no obtuvo acceso a ninguno. Para la defensa de la actriz, este episodio forma parte de un patrón más amplio en el que Pitt habría intentado ejercer control sobre distintos aspectos vinculados a su expareja, incluyendo sus comunicaciones legales.

Château Miraval cuenta con una superficie aproximada de 600 hectáreas. De esta gran extensión, alrededor de 30 están dedicadas específicamente a los viñedos que producen su reconocido vino rosado. Está ubicado en Correns, región de Var, Provenza, Francia. La propiedad incluye bosques, olivares, un lago privado y una residencia histórica.

Este nuevo episodio se suma a una causa que, lejos de cerrarse, continúa acumulando giros y tensiones. El conflicto por la tradicional bodega no solo involucra cuestiones económicas, sino también interpretaciones contrapuestas sobre los acuerdos que regían la propiedad compartida.

En 2022, Pitt inició una demanda alegando que Jolie había vendido su participación en la bodega a Tenute del Mondo —división vinícola del Grupo Stoli— sin su consentimiento, lo que, según él, violaba un pacto previo entre ambos. Jolie, por su parte, negó la existencia de dicho acuerdo y respondió con una contrademanda en la que acusó a su exmarido de llevar adelante una “guerra vengativa”.