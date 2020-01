El príncipe Harry rompió el silencio y habló sobre su renuncia a la realeza

Agencias

Tras la renuncia del príncipe Harry y Meghan Markle a sus deberes reales, el duque de Sussex hizo su primera aparición pública, y expresó cómo se siente frente a la sorpresiva decisión.

Según estableció The Guardian, el príncipe asistió a una cena benéfica en Londres en el que dio un discurso que no escapó del tema del momento que lo tiene a él y a su esposa como protagonistas. “Nuestra esperanza era continuar sirviendo a la Reina, la Commonwealth y mis asociaciones militares sin fondos públicos. Lamentablemente eso no fue posible”. Además aseguró que “no había otra opción”, ya que había encontrado el “amor y la felicidad que había esperado toda mi vida”.

Y agregó: “He aceptado esto, sabiendo que no cambia quién soy ni qué tan comprometido estoy. Pero espero que eso les ayude a comprender a qué se debe llegar, que aleje a mi familia de todo lo que he conocido, para dar un paso adelante en lo que espero pueda ser una vida más pacífica”. Finalmente, Harry explicó: “Estamos dando un salto de fe, gracias por darme el coraje para dar el siguiente paso”.