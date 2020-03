“Soy comerciante informal y el COVID-19 infectó mi trabajo”

Cada día son más los comerciantes del sector informal que se instalan en diferentes puntos del país, siendo un componente integral que dinamiza la economía urbana en los alrededor de El Salvador.

“Coyol quebrado, coyol comido” es uno de los principales dichos que que escucha en la calle Arce en San Salvador, escenario perfecto para observar las ventas de mango con todos los ingredientes que le dan un sabor exquisito, y al lado como decoración las tostadas de plátanos, yucas, chicharrones y papas colochas.

Son los productos que ofrece desde hace siete años Grecia López, una mujer emprendedora que administra su negocio “Con todo” y desde el 15 de marzo, observó con más frecuencia a sus clientes con las mascarillas como un signo de alerta.

Pero esta máquina de revolución económica informal se detuvo por el virus, López, mencionó que suele estar en el limbo, y el desequilibrio es parte de su rutina, pero al darse cuenta de la noticia les cayó como un balde de agua fría en la espalda, muchas dudas cruzaron por su mente: ¿cómo pagaré los recibos, y casa?, es una de los dolores de cabeza a diario.

“Estoy en casa con mi familia, con la mercadería detenida, para mí, es una situación compleja porque a diario me caen mis fichitas; con los días en la calle aprendí y ahorrar porque hay días que cae y días que no cae nada… tengo miedo, pero no queda más que seguir adelante, pues sé que los comerciantes somos ingeniosos, siempre sobrevivimos y saldremos adelante; ahora me quedo en casa esperando el viernes y la letra de mi apellido para sentir más alivio, así que me quedó protegiéndome y cuidando a mi familia. El Salvador, un país lleno de emprendedores y juntos saldremos adelante”, relató López, con una voz entre cortada y al fondo se escuchan los gritos de felicidad y juego de sus hijas.

En el país son más de 25,800 personas que dinamizan la economía del empleo informal, revela la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), de la Dirección General de Estadísticas y Censos del 2019 (Digestyc).