Aprueban desafuero para el diputado Norman Quijano

La Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Norman Noel Quijano acordó este lunes emitir un dictamen de desafuero contra el legislador, quien es señalado por la Fiscalía General de la República de negociar con pandillas.

Durante las reuniones, se recibieron todas las pruebas a favor o en contra del denunciado, con la intervención del fiscal y de la defensa relacionado al caso. Además, se escucharon los alegatos de la parte fiscal y de los abogados defensores.

El proceso de antejuicio que desarrolló la comisión no significó un juicio para determinar culpabilidad o inculpabilidad, sino más bien fue una causa administrativa que no tiene nada que ver con un proceso judicial, por lo que no se le declaró ni culpable ni inocente.

Ahora, se deberá convocar a una sesión especial para que el Pleno conozca el dictamen. Durante la misma, se leerá el acuerdo de la comisión, el fiscal expondrá sus argumentos en un plazo máximo de una hora -podrá ser ampliado por la Asamblea-. Posteriormente, el denunciado y su defensor tendrán derecho, cada uno, a un período igual para exponer. Dicho período podrá ser ampliado por la Asamblea, y luego procederá a discutir el dictamen, según el artículo 138 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL).

Si la Asamblea resuelve que hay lugar a formación de causa, las diligencias se remitirán a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 385 del Código Procesal Penal. Si se resuelve que no hay lugar a formación de causa, el expediente se archivará y el antejuicio no podrá reabrirse por los mismos hechos (artículo 139 del RIAL).

La mesa legislativa se instaló el cuatro de marzo de este año y, pese a la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19, continúo con su trabajo semana tras semana hasta agotar los 60 días que tenían de vigencia.