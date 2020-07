Ran42k, el renacer del rock alternativo salvadoreño

Por Christian Portillo | Colaboración

La música ha sido un aliciente muy importante en esta conflictiva etapa de pandemia desde marzo en El Salvador, en esa búsqueda de bálsamos se encuentra la propuesta musical de la banda Ran42K que se ha convertido en una revelación que poco a poco ha ido resonando en los medios salvadoreños y que en menos de un año ha lanzado tres producciones originales, Couch Sessions Vol. 1 es el más reciente EP lanzado por esta banda, el tercer EP en ocho meses de actividad.

Ran42k es una banda que inicia su proyecto en 2017 cuando Eduardo (Guitarra Rítmica), Paul (batería) y Garzona (voz) se reúnen para iniciar creando música original; es hasta agosto de 2019 cuando Maru (Bajo) y Kevin (Guitarra Líder) se unen para completar la banda.

El primer EP de cuatro canciones “5 Minutes Before the End of the World” es lanzado en Octubre del 2019, fue nominado como mejor EP del año en los Premios Música 503 y el sencillo “On the Corner” estuvo 13 semanas en lista de conteos de diferentes radios nacionales.

Hunters and Prey, es el segundo EP de cinco canciones, lanzado el 21 de febrero de 2020.

Y el ultimo EP Couch sessions fue lanzado el 17 de junio de 2020, grabado en su totalidad desde casa formato Home Sessions“; el concepto se elabora al querer presentar una propuesta de música que fuera acorde al ritmo de la situación que nos ha tocado vivir a raíz de la cuarentena por el COVID-19, un sonido más íntimo, relax y acústico.

El primer sencillo de este EP “Stealing the Romance” fue producido en 2019, para ese momento no se contaba con la banda completa y no se había tenido la oportunidad de encontrar un sonido en otras canciones que pudieran acompañarle. Este sencillo lejos de ser una historia de amor habla de la decadencia y pérdida de la esperanza en una sociedad.

Teniendo aun otras canciones en demo con una dinámica más alta; se decide realizar versiones alternas de canciones previamente lanzadas. Las versiones se prestan para experimentar con sonidos como Steel Guitar, French Horn, Bells, al final el EP se compone por los temas: Stealing The Romance, Knock Knock*, Crossroads*, Lady Supernova* Y On The Corner*

Versiones acústicas de lanzamientos previos

Algo muy curioso e interesante de esta banda además de su música es el nombre, ya que es un homenaje al diplomático salvadoreño Arturo Castellanos quien ayudo a salvar aproximadamente 42 mil vidas durante la segunda guerra mundial.

Ran42k (Righteous Amongs the Nations) es un acrónimo de la condecoración que da el gobierno de Israel a aquellas personas que fueron importantes para la preservación de la vida de personas judías.

Entre sus influencias más importantes están Black Crowes, Pearl Jam, Candle Box, Strokes, Jeff Buckley, Radiohead, Beatles, Alice in Chains, QOTSA, ACDC, Tool, Soundgarden, Led Zeppelin, No Doubt, Silverchair, Smashing Pumpkins, Pink Floyd, Helmet, Nirvana, Rolling Stones.

Ran42K es una de las propuestas musicales más sólidas y sorpresivas de este turbulento 2020, su último show previo a la pandemia fue en un festival junto a bandas salvadoreñas como Dreamlore, Lion RFC, Zaki, Vibrass Ska Ensamble y Adrenalina, donde fueron bien recibidos con la presentación de sus dos EP´s y la recepción de la gente en plataformas digitales ha sido muy buena. Pueden encontrarlos en redes sociales y plataformas de streaming como Ran42k.