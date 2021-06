Montañista salvadoreña: «Sí quiero volver (escalar el Everest), le pedí a Dios que me diera el privilegio de volver y lo intentaré»

El Instituto Nacional de los Deportes (INDES) le dió este jueves la bienvenida a la montañista salvadoreña, Alfa Karina Arrué, quien días atrás luchó por conquistar el Monte Everest.

Tras ser recibida en el aeropuerto internacional “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” la escaladora participó de una conferencia de prensa en la cual el presidente del INDES, Yamil Bukele, le dio la bienvenida y le aseguró que recibirá el apoyo del gobierno si vuelve a intentar su proesa.



“Alfa Karina Arrué es un orgullo para nosotros, ya que llevó el corazón de los salvadoreños más allá de 8 mil metros sobre el nivel del mar” expresó el presidente del INDES.

El INDES también le entregó un reconocimiento económico de 10 mil dólares por la hazaña que realizó junto a montañistas de otras partes del mundo.

“Ha sido una travesía increíble. Vengo transformada como persona y quiero compartir con todo el mundo esta experiencia que tuve. No subir a la cumbre del Monte Everest fue la decisión más triste que he tomado en mi vida. Pero la tormenta no cesó», dijo Arrué.

Agregó: «Sí quiero volver, le pedí a Dios que me diera el privilegio de volver y lo intentaré»

