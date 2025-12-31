Capturan a hombre que lesionó a una persona con un machete

La Policía Nacional Civil realizó la captura de Oseas Romero Vásquez, de 39 años, quien presuntamente lesionó de gravedad con un machete en varias partes del cuerpo a otro hombre en el distrito de Morazán Sur.

«El hecho se registró está tarde en el caserío Isletas, de Yamabal, Morazán Sur, cuando los dos hombres estaban ingiriendo bebidas embriagantes e iniciaron una discusión por una mujer. Después de cometer el hecho, Romero Vásquez huyó del lugar manejando un vehículo», indicó la PNC.

Destacando, la PNC indicó que el lesionado fue trasladado a un centro asistencial, donde su condición es reservada.

«Equipos policiales fueron alertados y lo ubicaron en el caserío San Pablo del cantón Joya del Matazano, distrito de Chilanga, donde fue capturado, El hombre será remitido por intento de homicidio y conducción peligrosa», agregó la PNC.

