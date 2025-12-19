Fundación Elena lleva esperanza y dignidad a miles de salvadoreños desde California

Por: Bayron Romero, Periodista y corresponsal internacional

Bajo el inspirador lema “Ayúdame a ayudar”, la Fundación Elena, con sede en Los Ángeles, California, desarrolla una amplia y sostenida labor humanitaria en beneficio de miles de salvadoreños, sin distinción alguna, priorizando a adultos mayores y comunidades en condición de alta vulnerabilidad social.

La organización es liderada por su fundadora y presidenta, Rosa Elena Colato, quien ha consolidado una red internacional de solidaridad que permite llevar ayuda directa y oportuna a distintas zonas del país. Gracias a este esfuerzo, la fundación se ha convertido en un referente de compromiso social, transparencia y servicio comunitario.

Uno de los programas más significativos de la Fundación Elena es la adopción simbólica de adultos mayores, mediante la cual cada beneficiario es apadrinado por donantes residentes en el estado de California y por personas solidarias de distintos países. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de ciudadanos de Estados Unidos, El Salvador, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Italia, Filipinas, Corea y China, reflejando el carácter internacional de la fundación.

Las donaciones incluyen canastas básicas, ropa, zapatos y artículos de primera necesidad. Durante cada jornada de entrega, los beneficiarios reciben además refrigerios o almuerzos, los cuales en algunos casos son donados por organizaciones comunitarias locales y, en otros, proporcionados directamente por la fundación.

Presencia en comunidades vulnerables

La Fundación Elena ha realizado entregas de ayuda humanitaria en diversas zonas del país, incluyendo Mejicanos y San Martín, en San Salvador, así como múltiples comunidades del departamento de San Miguel, entre ellas sectores vulnerables del área de Chaparrastique y la colonia Belén. Asimismo, la labor solidaria se ha extendido a Sesorí, al Asilo de Santiago de María en Usulután, y al cantón Planes Tercero de Chinameca, beneficiando a poblaciones con grandes necesidades sociales y económicas.

Además de las canastas básicas, la fundación ha entregado ropa escolar, artículos de higiene personal y cepillos dentales, como parte de un enfoque preventivo en salud y bienestar. También se han realizado visitas a personas enfermas, brindándoles acompañamiento, palabras de aliento y pequeños obsequios como muestra de solidaridad humana.

La Fundación Elena es una organización sin fines de lucro, legalmente registrada a nivel estatal y federal en los Estados Unidos, lo que respalda su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos. Su trabajo ha sido reconocido por el Senado de los Estados Unidos y por la Asamblea del Estado de California, destacando su impacto social y humanitario.

Agradecimiento y proyección social

La presidenta Rosa Elena Colato expresó su agradecimiento a todas las personas, empresas, talentos solidarios y patrocinadores nacionales e internacionales que hacen posible esta misión. Entre ellos se reconoce el apoyo de Reina Elia Arizpe, Miss Chiquita USA Chiara Martínez, así como de donantes y familias de buen corazón que creen y apoyan la visión de la fundación.

Con una visión abierta al mundo y un compromiso permanente con los más necesitados, la Fundación Elena reafirma su propósito de continuar llevando esperanza, dignidad y alegría a quienes más lo necesitan, demostrando que la solidaridad no conoce fronteras.

