Día de la tierra | Ser ecológicos mientras estamos en casa

A medida que la mayoría de nosotros, excepto los trabajadores esenciales, continuamos haciendo todo desde casa, es oportuno seguir algunas prácticas que no sólo nos lleven a ahorrar dinero, sino también que también se traduzan en un abrazo para el planeta. En este Día Mundial de la Tierra, compartimos algunas ideas para ser ecológicos desde casa.

# 1 Ahorro de energía

El estar todos los miembros de la familia dentro de casa puede hacer que el consumo de energía incremente. Pero puedes tomar medidas como cambiar tus bombillas regulares por unas inteligentes, de luz LED, que te permitirá ahorrar hasta 30% de electricidad. Las bombillas inteligentes de Samsung Smart Things apagan y prenden las luces por ti, gracias a su detector de movimientos. Desconecta los cargadores de los celulares una vez los hayas usado, pues siguen consumiendo energía a pesar de no estar trabajando. Mantén las cortinas o persianas de tu casa cerradas durante las horas de más sol, para evitar que tu aire acondicionado trabaje más tiempo. Existen muchos electrodomésticos que procuran ahorro energético, como los microondas HotBlast de Samsung y los aires acondicionados Wind-Free.

#2 Ten tu propio huerto

Es una buena ocasión para cultivar tus hierbas y hortalizas en casa. Sólo necesitas una pequeña jardinera y un área con buenas horas de sol. En Youtube puedes encontrar tutoriales para tener tu huerto en casa, con las hierbas y vegetales de tu país y de acuerdo con la época del año. El huerto puede ser una actividad para toda la familia y una buena oportunidad para enseñar a los pequeños el valor de la ecología.

#3 Prepara comidas por adelantado

La cocina puede convertirese en un tortura en estos días. Pero no tenemos que ser esclavos de la estufa si hacemos un plan semanal y organizamos uno o dos días para cocinar por adelantado, envasar y congelar. Esto ahorra energía, comida y esfuerzo. Por ejemplo, los granos pueden ser cocinados en grandes cantidades y preservarlos en el congelador en envases listos para calentar en el microondas. Lava y pica vegetales para tenerlos listos para servir en la nevera. Y la fruta la puedes picar y congelar, y utilizarla para jugos y desayunos rápidos.

Las refrigeradoras Family Hub ayudan a crear recetas con los alimentos que tenemos y las especificaciones deseadas, como calorías, tipo de proteína, receta vegetariana o sin gluten, gracias a la función de Recetas. Además, con Meal Planner, se puede organizar todo el menú de la semana con el calendario que tiene en la pantalla táctil de su Family Hub. compras aquellos que le faltan o encontrar nuevas sugerencias de recetas para todos los días.

#4 Recicla, reusa y decora

Cajas, bolsas, envases de plástico o vidrio, todos estos descartables pueden tener una segunda vida si usas tu creatividad. Aprovecha este tiempo en casa y haz ese proyecto de arte que tanto has pensado, o reutiliza desechos de la cocina para tu nuevo huerto familiar.

Hazle una nueva caja de guardar juguetes a tus hijos, o mejor, qué tal si redecoras. El nuevo ‘empaque ecológico’ de Samsung, hecho de cartón corrugado respetuoso del medio ambiente, con el que se construyen las cajas que protegen a los televisores The Serif, The Frame y The Sero, permitirá a los clientes reciclar con más facilidad y aprovechar las cajas de cartón para reutilizarlas de forma creativa.

Samsung ha aplicado un diseño de matriz de puntos a cada lado de sus cajas de cartón corrugado ecológico que facilita que los clientes corten las cajas y las ensamblen para otros usos, como mesas pequeñas o casas para mascotas. El empaque incluye un manual para guiar a los clientes sobre cómo elaborar artículos para el hogar.

Los propietarios de The Serif, que tienden a colocar estantes y muebles alrededor del TV, pueden construir casas para gatos, revisteros e incluso estantes a partir de las cajas de cartón para guardar artículos para el hogar y dispositivos electrónicos, como el control remoto.

«Hay más probabilidades de que los consumidores compren una marca que comparte fundamentos y valores similares a los de ellos y, con nuestro empaque ecológico, creemos que podemos ofrecer a nuestros clientes una nueva experiencia que considera el medio ambiente como una forma importante de expresarse», comentó Kangwook Chun, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe del Equipo de Estrategia de Producto de Visual Display Business en Samsung Electronics.