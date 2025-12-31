Amplían plazo para sustituir unidades de transporte público y renovar permiso de línea

Para garantizar la continuidad y mejora del servicio de transporte público, la Asamblea Legislativa reformó, las Disposiciones Transitorias para la sustitución de vehículos, refrenda de permisos, cambio de concesionario y permisionarios, ampliación de plazo de contratos de concesión y adopción de medidas provisionales.

Con ello, se establece un plazo de 18 meses para que los concesionarios y permisionarios sustituyan las unidades que cumplieron 20 años de antigüedad en los años 2024, 2025 y 2026, de conformidad con lo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Anteriormente aplicaba para las unidades que cumplían este periodos entre 2019 y 2023 y que no realizaron las sustituciones en la fecha correspondiente.

Esto garantizará que las unidades que cumplan 20 años durante la vigencia del decreto podrán seguir operando provisionalmente por un año, siempre que se demuestre que están en proceso de financiamiento o compra de una nueva unidad.

Para ello, la Dirección General de Transporte Terrestre deberá autorizar la operación, previa presentación del comprobante de revisión técnica vehicular y de la documentación que respalde la gestión de financiamiento o adquisición de la nueva unidad, cumpliendo con todos los requisitos del Reglamento General de Transporte Terrestre.

Además, se permitirá renovar la tarjeta de circulación o el permiso de línea en los casos en que, durante esos años y aunque las unidades aún estuvieran dentro de su vida útil, no fue posible realizar el trámite por distintas razones.

Por otra parte, se otorgará un plazo de 18 meses, desde la entrada en vigor del decreto, para que las personas naturales o jurídicas a quienes se les hayan transferido vehículos vinculados a una concesión o permiso de transporte público colectivo informen esta situación a la Dirección General de Transporte Terrestre y soliciten la modificación de las condiciones autorizadas para la prestación del servicio.

El traspaso de un permiso o concesión únicamente se permitirá cuando quien lo reciba ya sea un operador autorizado y preste el servicio en esa misma ruta.

En estos casos, el Viceministro de Transporte (VMT) deberá autorizar el traspaso mediante resolución y suscribir la modificación del contrato correspondiente, pudiendo incorporar en un solo contrato varias líneas vinculadas a los vehículos del solicitante, aplicando el plazo que resulte más favorable.

Para solicitar el cambio de concesionario o permisionario, se deberá presentar el formulario correspondiente conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos, junto con la Tarjeta de Identificación Tributaria, el Documento Único de Identidad (DUI) del representante legal, la documentación que acredite la personería jurídica vigente, el poder correspondiente si el trámite se realiza por medio de apoderado, así como copia del permiso de línea y de la tarjeta de circulación.

En caso de sustitución del vehículo, también deberá presentar la documentación que compruebe la legítima tenencia de la nueva unidad.

Las reformas también establecen que el VMT podrá otorgar un plazo adicional de 18 meses a los contratos de concesión que vencieron en 2024 y 2025, o que vencerán en 2026, previa emisión de una resolución y de un informe técnico que verifique el cumplimiento de los requisitos de operación.

Asimismo, se permite que quienes tengan autorizada una solicitud de traspaso y no hayan firmado el contrato correspondiente puedan hacerlo y acogerse a esta prórroga.

La adquisición de vehículos y la prestación del servicio podrán realizarse de forma directa o mediante terceros.

De igual manera, las modificaciones establecen la suspensión temporal de los procesos judiciales civiles y mercantiles que impliquen el embargo de unidades de transporte público colectivo —ya sea que estén por iniciarse o en trámite— durante la vigencia del decreto y únicamente para los concesionarios y permisionarios beneficiados.