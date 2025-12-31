Shulton LA en Usulután: Alimentos, ropa y esperanza llegaron a comunidades vulnerables del departamento durante las jornadas solidarias de noviembre y diciembre

Por: Bayron Romero, Periodista y Corresponsal Internacional

En muchas comunidades de Usulután, el cierre del año suele ser una época difícil. Para numerosas familias de escasos recursos, noviembre y diciembre no significan celebraciones, sino incertidumbre. En medio de esa realidad, la organización Shulton LA, a través de su iniciativa “Unidos por una Sonrisa”, llevó ayuda humanitaria que marca la diferencia para decenas de hogares durante los últimos meses de 2025.

Las jornadas solidarias, realizadas como parte del cierre anual de actividades de la organización, se concentran en brindar apoyo directo y oportuno a familias en situación vulnerable, priorizando a niños, adultos mayores y personas con necesidades especiales. Al frente de estas acciones se encuentra Iris Lara, presidenta de Shulton LA, quien ha desempeñado un papel clave en la coordinación, planificación y seguimiento de las jornadas solidarias realizadas entre noviembre y diciembre de 2025.

Desde la gestión de donaciones hasta la organización de la logística para su distribución, el trabajo de la presidenta ha sido fundamental para que la ayuda llegue de manera ordenada y transparente a las comunidades beneficiadas. Su liderazgo ha permitido fortalecer el vínculo entre la organización, los donantes y las familias atendidas, manteniendo como eje central la solidaridad y el compromiso social.

Ayuda que llega cuando más se necesita

Durante noviembre y diciembre de 2025, Shulton LA desarrolla entregas humanitarias en distintas comunidades del departamento, enfocadas en aliviar necesidades básicas y acompañar a las familias en una de las épocas más sensibles del año.

Las donaciones que se entregan incluyen:

Canastas básicas y víveres, destinadas a reforzar la alimentación familiar.

Ropa y calzado, para niños y adultos en condición vulnerable.

Artículos de primera necesidad, como productos de higiene personal.

Juguetes y obsequios navideños, orientados a brindar momentos de alegría a la niñez.

Ayudas técnicas para personas con dificultades de movilidad, previamente gestionadas por la organización.

Cada entrega es más que una distribución de donativos. Es un espacio de encuentro comunitario, donde se comparten palabras de aliento y acompañamiento humano.

El respaldo de los voluntarios

Un elemento esencial en estas jornadas solidarias es el trabajo voluntario. Hombres y mujeres, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, dedicaron tiempo y esfuerzo para clasificar donaciones, coordinar entregas y acompañar a las familias durante cada jornada.

La participación de los voluntarios permite que la ayuda se entregue de forma directa y cercana, fortaleciendo la confianza con las comunidades y asegurando que cada donación llegue a quien realmente la necesita.

Aunque la organización no ha publicado un listado detallado de municipios, confirmó que las acciones hasta el momento se han realizado en diversas comunidades del departamento de Usulután, priorizando zonas con mayores carencias económicas y sociales.

En muchos casos, las familias beneficiadas enfrentan situaciones complejas como ingresos limitados, problemas de salud o falta de acceso a recursos básicos. Para ellas, la llegada de la ayuda representa un alivio inmediato y un mensaje de esperanza.

Solidaridad que cruza fronteras

Gran parte de las donaciones entregadas durante este periodo han sido posible gracias al respaldo de salvadoreños residentes en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, quienes, junto a los voluntarios, hacen posible que la ayuda llegue a El Salvador.

Este esfuerzo conjunto ha permitido mantener vivo el proyecto “Unidos por una Sonrisa”, especialmente en fechas sensibles como el cierre del año. Las jornadas solidarias de noviembre y diciembre de 2025 han permitido que muchas familias de Usulután enfrenten el cierre del año con un poco más de tranquilidad y esperanza. Para Shulton LA, estas acciones reafirman su compromiso de continuar trabajando por las comunidades más vulnerables, bajo un modelo de solidaridad organizada y humana.

Porque detrás de cada entrega hay liderazgo, voluntariado y un mismo objetivo: llevar ayuda donde más se necesita y provocar sonrisas que perduran.

