Este 2025 inauguraron 70 escuelas renovadas

Durante el mes de noviembre, fueron inauguradas 70escuelas renovadas, gracias al trabajo articulado de la Dirección de Obras Municipales, El Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Publicas y Penales, esta última mediante el #PlanCeroOcio, que promueve la reinserción social a través del trabajo.

La educación se consolida como uno de los pilares fundamentales para la transformación del país. A través del programa #DosEscuelasXDía, el Gobierno continúa interviniendo cientos de centros escolares a nivel nacional, fortaleciendo su infraestructura y garantizando espacios seguros, dignos y adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

De forma paralela, se impulsa un nuevo modelo educativo enfocado en la disciplina, el orden y los valores, sentando las bases para la formación integral de la niñez y juventud salvadoreña.

Estas acciones reflejan el compromiso del Estado por dignificar la educación pública y construir un mejor futuro para las próximas generaciones.

