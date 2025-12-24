Anuncian cielo despejado para este 24 de diciembre

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este 24 de diciembre se espera que haya cielo despejado durante la mañana aumentando poco en en zonas montañosas y volcánicas en la tarde.

«La Nochebuena llega con buen clima. Este miércoles 24 de diciembre, la mañana continuará despejada, por la tarde habrá poca nubosidad en zonas montañosas y volcánicas», la Cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, la noche se mantendrá mayormente despejada en el centro y noroccidente del país.

«El viento continuará, con ráfagas de hasta 40 km/h, más sensibles en zonas altas. Día caluroso, noche y madrugada frescas», mencionó el MARN.

📌#ElObservatorioInforma | Este 24 de diciembre, el clima es ideal para disfrutar de esta Nochebuena. Un día soleado y caluroso, sin lluvias, que dará paso a una noche fresca, con cielo despejado. 🎄🌤️



