Anuncian la venta de entradas para las nuevas fechas de la residencia de Shakira

Two Shows informó que ya se encuentran disponibles las entradas para las nuevas fechas del concierto de la artista colombiana Shakira en El Salvador.

«¡Atención, manada! En unos minutos, a las 6:00 p.m. inicia la venta de entradas para las 2 nuevas fechas de #LasMujeresYaNoLloranWorldTour en El Salvador: 7 y 8 de febrero», manifestó en una publicación de Facebook.

Con estas presentaciones adicionales, Shakira realizará un total de cinco conciertos en el país. Inicialmente se habían anunciado tres fechas, sin embargo, la cantante confirmó a través de sus redes sociales la habilitación de dos fechas más como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Las nuevas presentaciones están programadas para los días 7 y 8 de febrero, en el marco de la denominada Residencia Centroamericana de Shakira en El Salvador.

Las entradas para ambas fechas pueden adquirirse en Fun Capital y TodoTicket El Salvador. La organización detalló que todas las localidades son numeradas, con excepción del VIP de pie.

Asimismo, se aclaró que los precios anunciados no incluyen el cargo por servicio de boletería, el cual será aplicado al momento de efectuar la compra.

