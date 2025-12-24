Reportan disminución de incendios en comparación con 2024

El Director de Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, realizó un comparativo de incendios registrados desde el 13 al 23 de diciembre, respecto al año anterior, mostrando una ligera reducción comparado con el 2024.

El titular de Bomberos, mencionó que Incendios estructurales: 32 en 2024 y 21 en 2025, en los Incendios en maleza: 48 en 2024 y 43 en 2025.

Incendios en vehículos: 23 en 2024 y 16 en 2025, en cuanto a Incendios forestales: 3 en 2024 y 1 en 2025 y por último Incendios en basurero: 15 en 2024 y 9 en 2025.

«Finalmente, recordamos a la población que ante cualquier situación de emergencia pueden comunicarse al 913 del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, donde personal capacitado se encuentra disponible las 24 horas», dijo el funcionario de Bomberos.

"Conscientes de estos riesgos, el Sistema Nacional de #ProtecciónCivil ha implementado un plan estratégico integral orientado a proteger a la población durante la temporada festiva", Baltazar Solano, Director de @BomberosSV (@Director_CBES). pic.twitter.com/kahwDXE7jW — Protección Civil de El Salvador (@PROCIVILSV) December 24, 2025

TE PODRÍA INTERESAR: