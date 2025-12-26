Capturan a presunto pandillero de la MS

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Roberto Eduardo Escamilla García, de 46 años, quien presuntamente es miembro de la MS13, clica Merliot Locos Salvatruchos, programa Libertad.

De acuerdo con las declaraciones de la PNC, el detenido trato de borrar sus tatuajes con unos artísticos.

Su captura fue en la calle principal del cantón Dolores Apulo, distrito de Ilopango, San Salvador Este, donde el imputado trato de escapara durante un patrullaje preventivo de la PNC.

«Este sujeto caminaba ebrio en la calle principal del cantón Dolores Apulo, distrito de Ilopango, San Salvador Este, donde realizábamos un patrullaje preventivo e intentó escapar, pero fue capturado», explicó la PNC.

«Será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas mientras se investigan otros delitos en los que puede estar involucrado», agregó.

